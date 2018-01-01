Australian Open. Українка Дема виграла перший матч на юніорському турнірі

Вікторія здобула першу перемогу в основній сітці юніорського турніру Великого Шолому

17-річна українка Вікторія Дема вийшла до другого кола юніорського Australian Open. Вісім стартових геймів тенісистки захищали свою подачу, але в дев'ятому українці вдалося зробити брейк, що дозволило їй повести в рахунку, а потім і виграти сет. Другий сет киянка почала дуже впевнено, вигравши чотири гейми поспіль. Після цього вона почала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Дема. Фото: btu.org.ua

Вікторія здобула першу перемогу в основній сітці юніорського турніру Великого Шолому

17-річна українка Вікторія Дема вийшла до другого кола юніорського Australian Open.

Вісім стартових геймів тенісистки захищали свою подачу, але в дев'ятому українці вдалося зробити брейк, що дозволило їй повести в рахунку, а потім і виграти сет.

Другий сет киянка почала дуже впевнено, вигравши чотири гейми поспіль. Після цього вона почала допускати помилки, а суперниця навпаки додала і виграла два гейми.

Дема під нуль взяла подачу кореянки, але сама подати на матч не змогла, хоча і відіграла п'ять її брейк-поінтів, а також мала один матчбол. Але вже в наступному геймі Дьома заробила ще один матчбол, який виграла завдяки подвійній помилці Пак.

Зазначимо, що Вікторія здобула першу перемогу в основній сітці юніорського турніру Великого Шолому. У минулому сезоні вона пройшла кваліфікацію на US Open, але поступилася в стартовому матчі.

У наступному матчі Дема зіграє з Мананчаей Савангкаевою з Таїланду, яка обіграла француженку Ясмін Мансурі, посіяну на турнірі під п'ятнадцятим номером.

Australian Open - ITF Juniors Grade A

Мельбурн, Австралія

Перше коло

Вікторія Дема (Україна) - Пак Со Хьон (Південна Корея) 6:4, 6:3