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    Australian Open. Українка Дема виграла перший матч на юніорському турнірі

    Вікторія здобула першу перемогу в основній сітці юніорського турніру Великого Шолому
    17-річна українка Вікторія Дема вийшла до другого кола юніорського Australian Open. Вісім стартових геймів тенісистки захищали свою подачу, але в дев'ятому українці вдалося зробити брейк, що дозволило їй повести в рахунку, а потім і виграти сет. Другий сет киянка почала дуже впевнено, вигравши чотири гейми поспіль. Після цього вона почала
    • Сьогодні, 17:56
    • Розсилка
    Вікторія Дема. Фото: btu.org.ua
    Вікторія Дема. Фото: btu.org.ua

    Вікторія здобула першу перемогу в основній сітці юніорського турніру Великого Шолому

    17-річна українка Вікторія Дема вийшла до другого кола юніорського Australian Open.

    Вісім стартових геймів тенісистки захищали свою подачу, але в дев'ятому українці вдалося зробити брейк, що дозволило їй повести в рахунку, а потім і виграти сет.

    Другий сет киянка почала дуже впевнено, вигравши чотири гейми поспіль. Після цього вона почала допускати помилки, а суперниця навпаки додала і виграла два гейми.

    Дема під нуль взяла подачу кореянки, але сама подати на матч не змогла, хоча і відіграла п'ять її брейк-поінтів, а також мала один матчбол. Але вже в наступному геймі Дьома заробила ще один матчбол, який виграла завдяки подвійній помилці Пак.

    Зазначимо, що Вікторія здобула першу перемогу в основній сітці юніорського турніру Великого Шолому. У минулому сезоні вона пройшла кваліфікацію на US Open, але поступилася в стартовому матчі.

    У наступному матчі Дема зіграє з Мананчаей Савангкаевою з Таїланду, яка обіграла француженку Ясмін Мансурі, посіяну на турнірі під п'ятнадцятим номером.

    Australian Open - ITF Juniors Grade A

    Мельбурн, Австралія

    Перше коло

    Вікторія Дема (Україна) - Пак Со Хьон (Південна Корея) 6:4, 6:3

    теніс Австралія
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