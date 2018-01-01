Австралійських політиків закликають не їхати на футбольний Чемпіонат світу до Росії

Бойкот на рівні міністрів та представників урядів дав би дуже сильний сигнал

Союз українських організацій Австралії закликав високопосадовців Австралії утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який пройде у Росії в 2018-му році. Про це заявив голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. «Відвідування Чемпіонату світу з футболу, який



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стефан Романів. Фото: Вікіпедія

Бойкот на рівні міністрів та представників урядів дав би дуже сильний сигнал

Союз українських організацій Австралії закликав високопосадовців Австралії утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який пройде у Росії в 2018-му році.

Про це заявив голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відвідування Чемпіонату світу з футболу, який проходитиме в Російській Федерації у 2018 році, лише підтвердить тезу Путіна, що справа України – це другорядне питання, а Росія має підтримку міжнародної спільноти», - сказав Романів.

Як зазначають в СУОА, ініціатива австралійських українців є віддзеркаленням заклику Світового конгресу українців щодо бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

У рамках згаданої акції українці Австралії звернулися до міністрів спорту, закордонних справ, голови австралійсько-української парламентської групи дружби, а також представників тіньового опозиційного уряду.

Крім того, на рівні громад штатів та територій, молодіжних організацій СУМ та Пласт ініційовано написання листів-звернень до регіональних посадовців, активізовано інформаційно-роз’яснювальну роботу із федеральними та місцевими ЗМІ, підтримку ініціатив посольства України у Канберрі на згаданому напрямку.

«Хоч австралійський уряд і запровадив санкції проти Росії, бойкот на рівні міністрів та представників урядів дав би дуже сильний сигнал», - вважають в СУОА.