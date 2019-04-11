Австралійський регбійний союз розірвав контракт з гравцем за слова «всі геї опиняться в пеклі»



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Ісраель Фолау

Фолау, який є одним з кращих гравців збірної Австралії, пропустить Кубок світу-2019

Австралійський регбійний союз (RA) розірвав контракт з гравцем збірної Ісраелем Фолау за слова «всі геї опиняться в пеклі».

Напередодні Фолау написав в своєму інстаграме: «Увага! Всім п'яницям, гомосексуалістам, перелюбником, брехунам, злодіям, атеїстам і ідолопоклонникам! Пекло вас чекає! Покайтеся! Тільки Ісус врятує вас. Всі, хто живе в гріху, в результаті виявляться в пеклі».

Австралійський регбійний союз вирішив, що такі висловлювання спортсмена є гомофобними і вирішив покарати Ісраеля.

Таким чином, Фолау, який є одним з кращих гравців збірної Австралії з регбі, пропустить Кубок світу-2019.

Джерело: Sports.ru