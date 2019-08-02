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    Австралійський тенісист Кірйос порівняв свого суперника з собакою

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    Нік Кірйос - Австралійський тенісист Кірйос порівняв свого суперника з собакою
    Нік Кірйос

    «Він бореться, як пес, і є неймовірним атлетом»

    Австралійський тенісист Нік Кірйос прокоментував вихід в чвертьфінал турніру у Вашингтоні (США). В третьому колі він обіграв представника Японії Йосіхіто Нісіоку з рахунком 6:2, 7:5.

    «Я був в ударі. Приємно бачити, що Нісіока повернувся на корт і знову демонструє рівень, на який здатний. Він бореться, як пес, і є неймовірним атлетом. Я зіграю з ним ще багато матчів, але чекати їх з нетерпінням не буду. Люди працюють зі мною над психологічними моментами, тому що я хочу стати кращим. Я виграю матчі, так що видно якісь проблиски», - наводить слова Кірйоса офіційний сайт туру.

    За вихід до півфіналу змагань Кірйос посперечається з представником Словаччини Норбертом Гомбошем.

    У 2018 року переможцем турніру у Вашингтоні став німець Александр Звєрєв. У фіналі він обіграв австралійця Алекса де Мінора з рахунком 6:2, 6:4.

    Джерело: Чемпионат.com

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