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    «Аякс» – останній суперник «Динамо» у боротьбі за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів

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    Фото twitter.com/afcajax - «Аякс» – останній суперник «Динамо» у боротьбі за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів
    Фото twitter.com/afcajax

    Амстердамці спокійно розгромили «Стандард»

    Амстердамський «Аякс» буде суперником «Динамо» у раунді плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Нідерландський клуб за підсумками двох матчів пройшов бельгійський «Стандард».

    Вдома «Аякс» упевнено виграв з рахунком 3:0.

    Матчі відбудуться 22 та 28 серпня.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Третій кваліфікаційний раунд

    «Аякс» (Нідерланди) – «Стандард» (Бельгія) – 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Хунтелаар (30), 2:0 – де Лігт (34), 3:0 – Нерес (46)

    «Аякс»: Онана, де Лігт, Нерес (ван де Беек, 82), Хунтелаар, Тадич, Мазрауї (Ніссен, 76), Блінд, Шене, Ф. де Йонг, Зієш (Лабіад, 90), Тальяфіко.

    «Стандард»: Очоа, Агбо, Емон (Орланду Са, 78), Карсела, Марін, Фай, Луїндама, Бастьєн (Цимірот, 54), Каванда (Поконьолі, 66), Лаїфіс, М'Поку.

    Попередження: М'Поку (76).

    Перший матч – 2:2

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