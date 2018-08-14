«Аякс» – останній суперник «Динамо» у боротьбі за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів
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Фото twitter.com/afcajax
Амстердамці спокійно розгромили «Стандард»
Амстердамський «Аякс» буде суперником «Динамо» у раунді плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Нідерландський клуб за підсумками двох матчів пройшов бельгійський «Стандард».
Вдома «Аякс» упевнено виграв з рахунком 3:0.
Матчі відбудуться 22 та 28 серпня.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Третій кваліфікаційний раунд
«Аякс» (Нідерланди) – «Стандард» (Бельгія) – 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Хунтелаар (30), 2:0 – де Лігт (34), 3:0 – Нерес (46)
«Аякс»: Онана, де Лігт, Нерес (ван де Беек, 82), Хунтелаар, Тадич, Мазрауї (Ніссен, 76), Блінд, Шене, Ф. де Йонг, Зієш (Лабіад, 90), Тальяфіко.
«Стандард»: Очоа, Агбо, Емон (Орланду Са, 78), Карсела, Марін, Фай, Луїндама, Бастьєн (Цимірот, 54), Каванда (Поконьолі, 66), Лаїфіс, М'Поку.
Попередження: М'Поку (76).
Перший матч – 2:2