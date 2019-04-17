«Аякс» став першим півфіналістом Ліги чемпіонів не з топ-5 європейських ліг з 2005 року



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У сезоні-2004/05 за вихід у фінал головного єврокубка боровся ще один клуб з Нідерландів - ПСВ

Амстердамський «Аякс» вийшов в півфінал Ліги чемпіонів, перегравши «Ювентус» на стадії чвертьфіналу. У першому матчі суперники зіграли з рахунком 1:1, а в матчі-відповіді команда з Нідерландів на виїзді здобула перемогу - 2:1.

Таким чином, «Аякс» став першим учасником півфіналу Ліги чемпіонів, який представляє чемпіонат, що не входять в число п'яти провідних в Європі з 2005 року. У сезоні-2004/05 за вихід у фінал головного єврокубка боровся ще один клуб з Нідерландів - ПСВ. Команда з Ейндховена тоді зустрічалася з «Міланом» і поступилася лише через правило виїзного гола. Тріумфатором турніру став «Ліверпуль».

З тих пір в півфінал Ліги чемпіонів виходили тільки представники топ-5 європейських ліг - англійської Прем'єр-ліги, іспанської Прімери, італійської Серії А, німецької Бундесліги і французької Ліги 1.

Джерело: Чемпионат.com