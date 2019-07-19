Баба Яга проти. Клуби Ахметова не хочуть розширення футбольної Прем'єр-ліги
Заступник гендиректора київського «Динамо» стверджує, що їхні опоненти вперлися рогом
Заступник спортивного директора київського «Динамо» Сергій Мохник розповів цікаві деталі голосування за розширення української Прем'єр-ліги на зборах клубів українського чемпіонату. Нагадаємо, що наразі в УПЛ представлені 12 клубів.
«При форматі у 14 команд, три кола, 39 турів – такі змагання нереально провести. Просто 26 турів мало. Загалом усі клуби, крім «Шахтаря» і «Маріуполя», були за 16 команд. Це потрібно для українського футболу: і для збірних юнацьких, і для арбітражу, і для уболівальників, для міст. Поки не хочуть.
Чотири команди є: «Чорноморець», «Металіст-1925», «Волинь», «Оболонь-Бровар». «Рух» має хорошу базу і договір з «Ареною Львів». Але не хочуть про це чути. Наша позиція послідовна – має бути 16 команд. Кращого варіанту немає», – цитує Мохника Tribuna.com.
Нагадаємо, що на зборах представників клубів УПЛ затвердили, що наступний сезон УПЛ буде проведений у форматі 12-ти команд, а сезон-2020/2021 – 16.