Баба Яга проти. Клуби Ахметова не хочуть розширення футбольної Прем'єр-ліги



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Заступник гендиректора київського «Динамо» стверджує, що їхні опоненти вперлися рогом

Заступник спортивного директора київського «Динамо» Сергій Мохник розповів цікаві деталі голосування за розширення української Прем'єр-ліги на зборах клубів українського чемпіонату. Нагадаємо, що наразі в УПЛ представлені 12 клубів.

«При форматі у 14 команд, три кола, 39 турів – такі змагання нереально провести. Просто 26 турів мало. Загалом усі клуби, крім «Шахтаря» і «Маріуполя», були за 16 команд. Це потрібно для українського футболу: і для збірних юнацьких, і для арбітражу, і для уболівальників, для міст. Поки не хочуть.

Чотири команди є: «Чорноморець», «Металіст-1925», «Волинь», «Оболонь-Бровар». «Рух» має хорошу базу і договір з «Ареною Львів». Але не хочуть про це чути. Наша позиція послідовна – має бути 16 команд. Кращого варіанту немає», – цитує Мохника Tribuna.com.

Нагадаємо, що на зборах представників клубів УПЛ затвердили, що наступний сезон УПЛ буде проведений у форматі 12-ти команд, а сезон-2020/2021 – 16.