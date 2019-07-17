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    «Динамо» втратило половину команди на зборах в Австрії

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    Фран Соль - «Динамо» втратило половину команди на зборах в Австрії
    Фран Соль
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    Одразу вісім гравців киян травмувалися в ході підготовки до нового сезону

    Київське «Динамо» зазнало суттєвих кадрових втрат на тренувальних зборах у Австрії. До Києва команда повернулася з одразу вісьмома травмованими футболістами.

    Про це у шоу «Циганик LIVE» на Football Hub повідомив оглядач каналу 2+2 Ігор Циганик.

    Серед травмованих і іспанський форвард Фран Соль. Він пропустить принаймні два тижні та не зіграє в матчі за Суперкубок України.

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    Матч за Суперкубок відбудеться 28 липня в Одесі.

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