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    «Барселона» вдруге перемогла «Валенсію» та вийшла у фінал Кубка Іспанії

    У фіналі лідер чемпіонату Іспанії зіграє проти «Севільї»
    «Барселона» обіграла «Валенсію» в півфіналі Кубка Іспанії. Рахунок у зустрічі було відкрито на старті другого тайму – Коутіньо на дальній стійці замкнув простріл Суареса. Бразилець з'явився на полі відразу після перерви, а вже через 4 хвилини святкував дебютний гол за «Барселону». На 82 хвилині Ракітич з
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    Дебютний гол Філіппе Коутіньо за Барселону. Фото: Getty Images
    Дебютний гол Філіппе Коутіньо за Барселону. Фото: Getty Images

    У фіналі лідер чемпіонату Іспанії зіграє проти «Севільї»

    «Барселона» обіграла «Валенсію» в півфіналі Кубка Іспанії.

    Рахунок у зустрічі було відкрито на старті другого тайму – Коутіньо на дальній стійці замкнув простріл Суареса. Бразилець з'явився на полі відразу після перерви, а вже через 4 хвилини святкував дебютний гол за «Барселону».

    На 82 хвилині Ракітич з передачі того ж Суареса подвоїв перевагу каталонців і зняв будь-які питання про переможця дуелі.

    «Валенсія» за весь матч створила декілька дуже хороших моментів, але пробити Сіллессена так і не зуміла.

    Перший матч також завершився на користь «Барселони».

    Таким чином, колектив Ернесто Вальверде вийшов у фінал Кубка Іспанії, де зіграє проти «Севільї», яка 8 лютого пройшла «Леганес».

    Кубок Іспанії з футболу

    Півфінал

    «Валенсія» - «Барселона» 0:2 (0:0)

    Голи: 0:1 - Коутіньо (49), 0:2 - Ракітич (82)

    «Валенсія»: Доменек, Габріел, Гайя, Монтойя, Гарай (Рубен Везу, 71), Парехо, Кондогбіа, Коклен (Гонсалу Гедеш, 55), Родріго (Солер, 55), В'єтто, Дзадза

    «Барселона»: Сіллессен, Умтіті, Піке (Санті Міна, 83), Альба, Андре Гомеш (Коутіньо, 46), Серджіо Роберто, Бускетс, Ракітич, Іньєста (Пауліньо, 65), Мессі, Суарес

    Попередження: Родріго (34), Дзадза (75), Пареха (90)

    Перший матч: 0:1

    Джерело: Футбол 24

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