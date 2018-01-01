«Барселона» вдруге перемогла «Валенсію» та вийшла у фінал Кубка Іспанії

У фіналі лідер чемпіонату Іспанії зіграє проти «Севільї»

«Барселона» обіграла «Валенсію» в півфіналі Кубка Іспанії. Рахунок у зустрічі було відкрито на старті другого тайму – Коутіньо на дальній стійці замкнув простріл Суареса. Бразилець з'явився на полі відразу після перерви, а вже через 4 хвилини святкував дебютний гол за «Барселону». На 82 хвилині Ракітич з



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Дебютний гол Філіппе Коутіньо за Барселону. Фото: Getty Images

У фіналі лідер чемпіонату Іспанії зіграє проти «Севільї»

«Барселона» обіграла «Валенсію» в півфіналі Кубка Іспанії.

Рахунок у зустрічі було відкрито на старті другого тайму – Коутіньо на дальній стійці замкнув простріл Суареса. Бразилець з'явився на полі відразу після перерви, а вже через 4 хвилини святкував дебютний гол за «Барселону».

На 82 хвилині Ракітич з передачі того ж Суареса подвоїв перевагу каталонців і зняв будь-які питання про переможця дуелі.

«Валенсія» за весь матч створила декілька дуже хороших моментів, але пробити Сіллессена так і не зуміла.

Перший матч також завершився на користь «Барселони».

Таким чином, колектив Ернесто Вальверде вийшов у фінал Кубка Іспанії, де зіграє проти «Севільї», яка 8 лютого пройшла «Леганес».

Кубок Іспанії з футболу

Півфінал

«Валенсія» - «Барселона» 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Коутіньо (49), 0:2 - Ракітич (82)

«Валенсія»: Доменек, Габріел, Гайя, Монтойя, Гарай (Рубен Везу, 71), Парехо, Кондогбіа, Коклен (Гонсалу Гедеш, 55), Родріго (Солер, 55), В'єтто, Дзадза

«Барселона»: Сіллессен, Умтіті, Піке (Санті Міна, 83), Альба, Андре Гомеш (Коутіньо, 46), Серджіо Роберто, Бускетс, Ракітич, Іньєста (Пауліньо, 65), Мессі, Суарес

Попередження: Родріго (34), Дзадза (75), Пареха (90)

Перший матч: 0:1

Джерело: Футбол 24