«Барселона» з Мессі програла у каталонському дербі у Кубку Іспанії. Інші матчі

Тепер Ліонель і його партнери повинні вигравати вдома у матчі-відповідь

«Барселона» зазнала сенсаційної поразки у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії. Кривдником «синьо-гранатових» став «Еспаньйол», який виграв каталонське дербі. Зауважимо, що в інших матчах «Атлетико» вдома несподівано програло «Севільї», а «Валенсія» вирвала перемогу в