«Барселона» з Мессі програла у каталонському дербі у Кубку Іспанії. Інші матчі
- Сьогодні, 08:37
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Тепер Ліонель і його партнери повинні вигравати вдома у матчі-відповідь
«Барселона» зазнала сенсаційної поразки у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.
Кривдником «синьо-гранатових» став «Еспаньйол», який виграв каталонське дербі.
Зауважимо, що в інших матчах «Атлетико» вдома несподівано програло «Севільї», а «Валенсія» вирвала перемогу в «Алавеса».
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
1/4 фіналу
Перші матчі
«Атлетико» – «Севілья» – 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 – Дієго Коста (73), 1:1 – Навас (80), 1:2 – Корреа (88)
«Атлетико»: Мойя, Савич, Люка Ернандес, Хуанфран, Годін, Витоло (Корреа, 46), Габі, Сауль, Коке (Торрес, 82), Дієго Коста, Грізманн (Феррейра Карраско, 68)
«Севілья»: Ріко, Меркадо, Ескудеро, Коршья (Гайс, 90), Лангле, Нзонзі, Банега, Васкес (Навас, 75), Сарабія, Корреа, Муріель (Бен-Єддер, 84)
«Валенсія» – «Алавес» – 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Собріно (66), 1:1 – Гонсалу Гедеш (73), 2:1 – Родріго (82)
«Валенсія»: Доменек, Габріел, Гайя, Монтойя, Гарай, Перейра (Родріго, 58), Парехо, Кондогбіа, Гонсалу Гедеш, В’єтто (Санті Міна, 71), Дзадза
Вилучення: Дієгес (77)
«Еспаньйол» – «Барселона» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мелендо (88)
«Барселона»: Сіллессен, Вермален, Піке, Дінь, Алейш Відаль, Аленья (Суарес, 59), Серджі Роберто, Бускетс, Пауліньо (Ракитич, 54), Деніс Суарес (Рафінья, 78), Мессі