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    «Барселона» з Мессі програла у каталонському дербі у Кубку Іспанії. Інші матчі

    Тепер Ліонель і його партнери повинні вигравати вдома у матчі-відповідь
    «Барселона» зазнала сенсаційної поразки у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії. Кривдником «синьо-гранатових» став «Еспаньйол», який виграв каталонське дербі. Зауважимо, що в інших матчах «Атлетико» вдома несподівано програло «Севільї», а «Валенсія» вирвала перемогу в
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    ФК &laquo;Еспаньйол&raquo;
    ФК «Еспаньйол»

    Тепер Ліонель і його партнери повинні вигравати вдома у матчі-відповідь

    «Барселона» зазнала сенсаційної поразки у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.

    Кривдником «синьо-гранатових» став «Еспаньйол», який виграв каталонське дербі.

    Зауважимо, що в інших матчах «Атлетико» вдома несподівано програло «Севільї», а «Валенсія» вирвала перемогу в «Алавеса».

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    1/4 фіналу

    Перші матчі

    «Атлетико» – «Севілья» – 1:2 (0:0)

    Голи: 1:0 – Дієго Коста (73), 1:1 – Навас (80), 1:2 – Корреа (88)

    «Атлетико»: Мойя, Савич, Люка Ернандес, Хуанфран, Годін, Витоло (Корреа, 46), Габі, Сауль, Коке (Торрес, 82), Дієго Коста, Грізманн (Феррейра Карраско, 68)

    «Севілья»: Ріко, Меркадо, Ескудеро, Коршья (Гайс, 90), Лангле, Нзонзі, Банега, Васкес (Навас, 75), Сарабія, Корреа, Муріель (Бен-Єддер, 84)

    «Валенсія» – «Алавес» – 2:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Собріно (66), 1:1 – Гонсалу Гедеш (73), 2:1 – Родріго (82)

    «Валенсія»: Доменек, Габріел, Гайя, Монтойя, Гарай, Перейра (Родріго, 58), Парехо, Кондогбіа, Гонсалу Гедеш, В’єтто (Санті Міна, 71), Дзадза

    Вилучення: Дієгес (77)

    «Еспаньйол» – «Барселона» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мелендо (88)

    «Барселона»: Сіллессен, Вермален, Піке, Дінь, Алейш Відаль, Аленья (Суарес, 59), Серджі Роберто, Бускетс, Пауліньо (Ракитич, 54), Деніс Суарес (Рафінья, 78), Мессі

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