«Барселону» покинуть п’ять футболістів і прийде Горецька

«Барселона» підпише хавбека «Шальке» Леона Горецьку

Дві головні каталонські газети вийшли з публікацією трансферних планів «Барселони». Клуб можуть покинуть п'ять футболістів, повідомляють El Mundo Deportivo і Diario Sport. Так, Рафінья відправиться в оренду в «Сельту», Жерар Деулофеу напевно перебереться в «Інтер», Алейш Відаль буде вибирати між



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ФК «Барселона». Фото: Getty Images

«Барселона» підпише хавбека «Шальке» Леона Горецьку

Дві головні каталонські газети вийшли з публікацією трансферних планів «Барселони».

Клуб можуть покинуть п'ять футболістів, повідомляють El Mundo Deportivo і Diario Sport.

Так, Рафінья відправиться в оренду в «Сельту», Жерар Деулофеу напевно перебереться в «Інтер», Алейш Відаль буде вибирати між «Севільєю», «Валенсією», «Атлетіко» і тим же «Інтером».

В свою чергу Туран ще не вирішив, який клуб буде його наступним, але точно піде з «Барси» і, нарешті, Хав'єр Маскерано змінить «Барсу» на «Хебей Чайна Форчун».

У той же час, «Барселона» підпише хавбека «Шальке» Леона Горецьку, чий контракт з «Шальке» закінчується вже наступного літа.