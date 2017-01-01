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    «Барселону» покинуть п’ять футболістів і прийде Горецька

    «Барселона» підпише хавбека «Шальке» Леона Горецьку
    Дві головні каталонські газети вийшли з публікацією трансферних планів «Барселони». Клуб можуть покинуть п'ять футболістів, повідомляють El Mundo Deportivo і Diario Sport. Так, Рафінья відправиться в оренду в «Сельту», Жерар Деулофеу напевно перебереться в «Інтер», Алейш Відаль буде вибирати між
    • Сьогодні, 14:04
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    <p>ФК &laquo;Барселона&raquo;. Фото: Getty Images</p>

    ФК «Барселона». Фото: Getty Images

    «Барселона» підпише хавбека «Шальке» Леона Горецьку

    Дві головні каталонські газети вийшли з публікацією трансферних планів «Барселони».

    Клуб можуть покинуть п'ять футболістів, повідомляють El Mundo Deportivo і Diario Sport.

    Так, Рафінья відправиться в оренду в «Сельту», Жерар Деулофеу напевно перебереться в «Інтер», Алейш Відаль буде вибирати між «Севільєю», «Валенсією», «Атлетіко» і тим же «Інтером».

    В свою чергу Туран ще не вирішив, який клуб буде його наступним, але точно піде з «Барси» і, нарешті, Хав'єр Маскерано змінить «Барсу» на «Хебей Чайна Форчун».

    У той же час, «Барселона» підпише хавбека «Шальке» Леона Горецьку, чий контракт з «Шальке» закінчується вже наступного літа.

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