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    Баскетболісти збірної України провели майстер-клас для школярів (відео)

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    Баскетболісти збірної України провели майстер-клас для школярів (відео)
    Фото ФБУ

    У Запоріжжі відчувається атмосфера свята

    Гравці збірної України Олександр Рябчук і Богдан Близнюк відвідали одну із запорізьких шкіл.

    Захисник і форвард національної команди, які готуються до матчів відбору на ЧС-2019 проти Словенії (29 листопада) й Іспанії (2 грудня), завітали до ДЮСШ 12.

    Там вони поспілкувалися та пограли з дитячими командами 2006 та 2008 років народження.

    Зустрітися з гравцями національної команди зібралося 35 дітлахів.

    Більш того на хлопців чекав приємний сюрприз: під час майстер-класу було розіграно ігрову майку захисника збірної України Олександра Рябчука.

    Переможців міні-турніру та володаря призу було визначено за підсумками конкурсу штрафних кидків.

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