Баскетболісти збірної України провели майстер-клас для школярів (відео)
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Фото ФБУ
У Запоріжжі відчувається атмосфера свята
Гравці збірної України Олександр Рябчук і Богдан Близнюк відвідали одну із запорізьких шкіл.
Захисник і форвард національної команди, які готуються до матчів відбору на ЧС-2019 проти Словенії (29 листопада) й Іспанії (2 грудня), завітали до ДЮСШ 12.
Там вони поспілкувалися та пограли з дитячими командами 2006 та 2008 років народження.
Зустрітися з гравцями національної команди зібралося 35 дітлахів.
Більш того на хлопців чекав приємний сюрприз: під час майстер-класу було розіграно ігрову майку захисника збірної України Олександра Рябчука.
Переможців міні-турніру та володаря призу було визначено за підсумками конкурсу штрафних кидків.