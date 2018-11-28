Баскетболісти збірної України провели майстер-клас для школярів (відео)



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Фото ФБУ

У Запоріжжі відчувається атмосфера свята

Гравці збірної України Олександр Рябчук і Богдан Близнюк відвідали одну із запорізьких шкіл.

Захисник і форвард національної команди, які готуються до матчів відбору на ЧС-2019 проти Словенії (29 листопада) й Іспанії (2 грудня), завітали до ДЮСШ 12.

Там вони поспілкувалися та пограли з дитячими командами 2006 та 2008 років народження.

Зустрітися з гравцями національної команди зібралося 35 дітлахів.

Більш того на хлопців чекав приємний сюрприз: під час майстер-класу було розіграно ігрову майку захисника збірної України Олександра Рябчука.

Переможців міні-турніру та володаря призу було визначено за підсумками конкурсу штрафних кидків.