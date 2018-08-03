Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підсилив склад двома форвардами



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Андрій Мироненко

До команди приєдналося два українських форварди

«Запоріжжя» продовжує підготовку до нового сезону Суперліги.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, до команди приєдналися два форварди - Олександр Тарасенко та Андрій Мироненко.

Тарасенко минулий сезон провів у складі харківського «Політехніка». У складі «студентів» 22-річний форвард набирав 4,1 очка та робив 3,0 підбирання, проводячи на майданчику 14,3 хвилини.

Мироненко минулий сезон на правах оренди починав у «Запоріжжі», після чого повернувся до «Дніпра», якому належать права на 23-літнього баскетболіста.

Середня статистика Мироненка за минулий сезон у Суперлізі складає 4,8 очка та 3,3 підбирання за 14,2 хвилини на майданчичку.

Також за інфрмацією офіційного сайту клубу, очікується, що до складу «Запоріжжя» приєднаються ще два легіонери.

Раніше, нагадаємо, запорожці уклали угоду з захисником Майклом Холтоном.