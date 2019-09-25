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    Беленюк розповів про вибір між Верховною Радою та Олімпіадою

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    Жан Беленюк - Беленюк розповів про вибір між Верховною Радою та Олімпіадою
    Жан Беленюк
    24 канал

    Срібний призер Олімпіади Беленюк надає перевагу спортивній кар’єрі

    Срібний призер Олімпіади борець Жан Беленюк розповів про сумісництво спортивної кар’єри з роботою депутатом Верховної Ради. У разі необхідності вибору між Олімпійськими іграми та Верховною радою депутат від партії Слуга народу Беленюк надасть перевагу боротьбі.

    «Якщо говорити про сумісництво засідань в Верховній Раді та тренувань, то поки непросто. Бували засідання вранці та ввечері, а у мене попереду чемпіонат світу. Доводилося тренуватися між засіданнями. Та засідання в нас не щодня, тому в подальшому зможу поєднувати. Також скажу, що моя основна мета – Олімпійські ігри. Якщо мені доведеться обирати між Радою та Іграми, то я однозначно надам перевагу Іграм. Усі мої колеги знають це», - передає слова Беленюка XSport.

    Нагадаємо, на останньому чемпіонаті світу в Казахстані Жан Беленюк виборов другу в кар’єрі золоту медаль.

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