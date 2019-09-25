Беленюк розповів про вибір між Верховною Радою та Олімпіадою
Срібний призер Олімпіади Беленюк надає перевагу спортивній кар’єрі
Срібний призер Олімпіади борець Жан Беленюк розповів про сумісництво спортивної кар’єри з роботою депутатом Верховної Ради. У разі необхідності вибору між Олімпійськими іграми та Верховною радою депутат від партії Слуга народу Беленюк надасть перевагу боротьбі.
«Якщо говорити про сумісництво засідань в Верховній Раді та тренувань, то поки непросто. Бували засідання вранці та ввечері, а у мене попереду чемпіонат світу. Доводилося тренуватися між засіданнями. Та засідання в нас не щодня, тому в подальшому зможу поєднувати. Також скажу, що моя основна мета – Олімпійські ігри. Якщо мені доведеться обирати між Радою та Іграми, то я однозначно надам перевагу Іграм. Усі мої колеги знають це», - передає слова Беленюка XSport.
Нагадаємо, на останньому чемпіонаті світу в Казахстані Жан Беленюк виборов другу в кар’єрі золоту медаль.