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    Російський боєць ММА проведе бій в окупованому Донецьку

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    Владімір Мінєєв&nbsp; - Російський боєць ММА проведе бій в окупованому Донецьку
    Владімір Мінєєв 
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    Поєдинок відбудеться під час фестивалю змішаних єдиноборств

    Російський боєць ММА Владімір Мінєєв проведе бій проти бразильця Дієго Діаша в окупованому Донецьку.

    Росіянин анонсував зустріч у мережі Інстаграм.

    Поєдинок відбудеться під час фестивалю змішаних єдиноборств «Єдіний Донбас-2», який патронуватиме так званий глава донецьких сепаратистів Пушилін.

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    До цього за час бійцівської кар’єри, яка налічує 13 поєдинків, Мінєєв лише раз виступав за межами РФ – 2018 року в Китаї.  

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