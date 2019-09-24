Російський боєць ММА проведе бій в окупованому Донецьку



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Владімір Мінєєв Твіттер

Поєдинок відбудеться під час фестивалю змішаних єдиноборств

Російський боєць ММА Владімір Мінєєв проведе бій проти бразильця Дієго Діаша в окупованому Донецьку.

Росіянин анонсував зустріч у мережі Інстаграм.

Поєдинок відбудеться під час фестивалю змішаних єдиноборств «Єдіний Донбас-2», який патронуватиме так званий глава донецьких сепаратистів Пушилін.

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До цього за час бійцівської кар’єри, яка налічує 13 поєдинків, Мінєєв лише раз виступав за межами РФ – 2018 року в Китаї.