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    Бен Арфа - гравець «Ренна»

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    Фото взяте з ресурсу ua-football.com - Бен Арфа - гравець «Ренна»
    Фото взяте з ресурсу ua-football.com

    Суперник київського «Динамо» по Лізі Європи підсилив лінію півзахисту

    Півзахисник Хатем Бен Арфа підписав контракт з «Ренном». Про це повідомляє офіційний сайт французької команди. 

    Хавбек перейшов до «Ренну» у статусі вільного агента. Деталі угоди наразі невідомі.

    Останнім клубом Бен Арфа був «ПСЖ».

    У паризькому клубі справи у француза не склалися, тож Бен Арфа, якого колись вважали одним з найперспективніших футболістів своєї країни, приєднається до «Ренна» сповнений мотивації реанімувати кар'єру.

    Нагадаємо, що «Ренн» стане суперником київського «Динамо» у групі Ліги Європи.

    З французами наша команда зіграє у третьму та четвертому турах. Перша гра відбудеться на виїзди 25-го жвтня, а за тиждень «Ренн» завітає до Києва.

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