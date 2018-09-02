Бен Арфа - гравець «Ренна»
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Фото взяте з ресурсу ua-football.com
Суперник київського «Динамо» по Лізі Європи підсилив лінію півзахисту
Півзахисник Хатем Бен Арфа підписав контракт з «Ренном». Про це повідомляє офіційний сайт французької команди.
Хавбек перейшов до «Ренну» у статусі вільного агента. Деталі угоди наразі невідомі.
Останнім клубом Бен Арфа був «ПСЖ».
У паризькому клубі справи у француза не склалися, тож Бен Арфа, якого колись вважали одним з найперспективніших футболістів своєї країни, приєднається до «Ренна» сповнений мотивації реанімувати кар'єру.
Нагадаємо, що «Ренн» стане суперником київського «Динамо» у групі Ліги Європи.
З французами наша команда зіграє у третьму та четвертому турах. Перша гра відбудеться на виїзди 25-го жвтня, а за тиждень «Ренн» завітає до Києва.