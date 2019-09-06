Беринчик, Митрофанов та Малиновський стануть учасниками вечора боксу в Броварах
Денис Беринчик
Твіттер
У броварському ТРЦ «Термінал» 5 жовтня відбудеться великий вечір боксу
У броварському ТРЦ «Термінал» 5 жовтня відбудеться великий вечір боксу, учасниками якого серед інших стануть відому боксери промоутерської компанії братів Кличко K2 Promotions Ukraine Денис Беринчик, Дмитро Митрофанов, Олег Малиновський та інші.
Зокрема Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) захищатиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
Імена суперників українців наразі не повідомляються.
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Беринчик виборов титул інтерконтинентального чемпіона у грудні 2018, нокаутувавши філіппінця Росеки Кристобаля. У квітні українець захистив титул у поєдинку проти японця Ніхіто Аракава.