Тайсон Ф’юрі назвав Усика наступним найважчим суперником



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Британський боксер вважає українця незручним для себе

Британський боксер Тасон Ф’юрі (28-0-1, 20 КО) назвав свою версію найнезручніших для себе суперників у надважкій ваговій категорії.

«Можливо, найнебезпечніший Вайлдер. Я вже бився з ним. То був мій найважчий виклик. Не бачу, хто ще може створити такі ж проблеми. Можливо, Олександр Усик. Він здається незручним. Усик – шульга, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі. Непереможний чемпіон. Ймовірно, це мій наступний найважчий виклик», - передає слова Ф’юрі ESPN.

Нагадаємо, наразі Олександр Усик готується до дебюту в надважкій вазі. Бій проти суринамця Тайрона Спонґа має відбутися 12 жовтня в США.