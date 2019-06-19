Беринчик прокоментував перспективи бою проти Ломаченка



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Денис Берінчик ZIK

Наразі шанси на організацію такого поєдинку примарні

Український володар чемпіонського поясу WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (11-0, 7 КО) прокоментував можливість проведення бою проти Василя Ломаченка. Наразі шанси на організацію поєдинку примарні.

«У мене нормальні стосунки з Ломаченком. Коли буду офіційним претендентом чи він зголоситься на спаринг з сьомим номером рейтингу… Та наразі ні мені, ні компанії не вдається організувати цей бій. Він не цікавий ні публіці, ні Василю», - передає слова Беринчика Tribuna.com.

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