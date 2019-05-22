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    Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу

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    Василь Ломаченко утримує лідерство в рейтингу The Ring кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії - Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу
    Василь Ломаченко утримує лідерство в рейтингу The Ring кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

    Усик втратив одну позицію і посідає тепер п’яте місце

    Український боксер у легкій вазі Василь Ломаченко втримав лідерство в оновленому рейтингу журналу The Ring.

    На першому місці розташувався чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко, другий рядок займає чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

    А замикає трійку кращих чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

    Натомість чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик втратив одну позицію і посідає тепер п’яте місце. Українця потіснив японський спортсмен Наоя Іноуе, який опинився на четвертому місці.

    Повністю рейтинг виглядає наступним чином:

    1. Василь Ломаченко

    2. Теренс Кроуфорд

    3. Сауль Альварес

    4. Наоя Іноуе

    5. Олександр Усик

    6. Еррол Спенс

    7. Геннадій Головкін

    8. Хуан Франсиско Естрада

    9. Майкі Гарсія

    10. Донні Найтс.

    Нагадаємо, наразі Василь Ломаченко відновлюється після пошкодження. Очікується, що наступний бій він проведе наприкінці серпня проти британського чемпіона за версією WBC Люка Кемпбелла (20-2, 16 KO).

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