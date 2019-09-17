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    Беринчик проведе захист титулу інтерконтинентального чемпіона

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    Денис Беринчик - Беринчик проведе захист титулу інтерконтинентального чемпіона
    Денис Беринчик
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    Український боксер битиметься 5 жовтня проти мексиканця Патріціо Лопеса Морено

    Українець Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) проведе 5 жовтня захист титулу іетерконтинентального чемпіона проти мексиканця Патріціо Лопеса Морено (26-3-0, 19 КО).

    Поєдинок відбудеться в броварському ТРЦ «Термінал», інформує прес-служба K2 Promotions.

    Того ж дня в Броварах битимуться Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО), Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мішико Беселія (18-1-0, 12 KO), Василь Чоботар (2-0-0) та інші.

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    За словами генерального директора K2 Promotions Олександра Красюка, молодший 24-річний суперник Беринчика насправді вже має більший досвід, ніж українець. Поразка може позбавити українця шансів на чемпіонський титул.  

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