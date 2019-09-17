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    Тайсону Ф’юрі наклали 47 швів після останнього бою

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    Ф'юрі проти Валліна - Тайсону Ф’юрі наклали 47 швів після останнього бою
    Ф'юрі проти Валліна
    boxingnews24.com

    У поєдинку проти шведа Валліна британський важковаговик отримав серйозне пошкодження

    Колишньому чемпіону світу в важкій вазі британцю Тайсону Ф’юрі наклали 47 швів після останнього поєдинку проти шведа Отто Вілліна, інформує Boxing News 24.

    Під час поєдинку Ф’юрі отримав важке пошкодження.

    Попри розсічення британець отримав перемогу одноголосним рішенням суддів.

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