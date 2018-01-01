  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Бернард має шанси зіграти в матчі проти «Роми»

    У поточному сезоні Бернард є основним гравцем «Шахтаря»
    Футболіст «Шахтаря» Бернард має шанс зіграти в першому матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Бразилець приступить до тренувань в загальній групі «Шахтаря» в понеділок. Але у неділю Бернард не займався разом з іншими партнерами по команді. Відсутність вінгера на
    • Сьогодні, 20:06
    • Розсилка
    Бернард. Фото: ФК Шахтар
    Бернард. Фото: ФК Шахтар

    У поточному сезоні Бернард є основним гравцем «Шахтаря»

    Футболіст «Шахтаря» Бернард має шанс зіграти в першому матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Бразилець приступить до тренувань в загальній групі «Шахтаря» в понеділок. Але у неділю Бернард не займався разом з іншими партнерами по команді.

    Відсутність вінгера на тренувальному занятті пов'язана з травмою плеча, яку він отримав в останньому поєдинку проти «Чорноморця» (5:0) в чемпіонаті України. При цьому головний тренер донеччан Паулу Фонсека по завершенні матчу з одеситами зазначив, що футболіст відчуває хронічні проблеми з плечем.

    У поточному сезоні Бернард є основним гравцем «оранжево-чорних». Він зіграв в 23 матчах у всіх турнірах, відзначившись 9 голами.

    Поєдинок «Шахтар» - «Рома» відбудеться в середу, 21 лютого, на стадіоні «Металіст».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ