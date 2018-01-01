Бернард має шанси зіграти в матчі проти «Роми»

У поточному сезоні Бернард є основним гравцем «Шахтаря»

Футболіст «Шахтаря» Бернард має шанс зіграти в першому матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Бразилець приступить до тренувань в загальній групі «Шахтаря» в понеділок. Але у неділю Бернард не займався разом з іншими партнерами по команді. Відсутність вінгера на



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Бернард. Фото: ФК Шахтар

У поточному сезоні Бернард є основним гравцем «Шахтаря»

Футболіст «Шахтаря» Бернард має шанс зіграти в першому матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Бразилець приступить до тренувань в загальній групі «Шахтаря» в понеділок. Але у неділю Бернард не займався разом з іншими партнерами по команді.

Відсутність вінгера на тренувальному занятті пов'язана з травмою плеча, яку він отримав в останньому поєдинку проти «Чорноморця» (5:0) в чемпіонаті України. При цьому головний тренер донеччан Паулу Фонсека по завершенні матчу з одеситами зазначив, що футболіст відчуває хронічні проблеми з плечем.

У поточному сезоні Бернард є основним гравцем «оранжево-чорних». Він зіграв в 23 матчах у всіх турнірах, відзначившись 9 голами.

Поєдинок «Шахтар» - «Рома» відбудеться в середу, 21 лютого, на стадіоні «Металіст».