Один з лідерів «Шахтаря» може пропустити матч проти «Роми»

Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження бразильського футболіста

Бразильський хавбек «Шахтаря» Бернард зазнав ушкодження в матчі української Прем'єр-ліги проти одеського «Чорноморця». Вінгер «гірників» зазнав травми в переможному матчі проти «моряків» (5:0). Через ушкодження Бернард змушений був на 71-й хвилині покинути поле, його замінив Віктор Коваленко. Проти



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Бернард. Фото: Getty Images

Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження бразильського футболіста

Бразильський хавбек «Шахтаря» Бернард зазнав ушкодження в матчі української Прем'єр-ліги проти одеського «Чорноморця».

Вінгер «гірників» зазнав травми в переможному матчі проти «моряків» (5:0). Через ушкодження Бернард змушений був на 71-й хвилині покинути поле, його замінив Віктор Коваленко. Проти бразильця сфолив його співвітчизник, новачок «Чорноморця» Гуччі.

25-річний Бернард вийшов на поле з перших хвилин, але результативними діями не відзначився. Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження бразильського атакувального хавбека та чи зможе він допомогти «Шахтарю» в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що вже в середу, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Рома».

Джерело: Футбол 24