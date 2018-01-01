  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Один з лідерів «Шахтаря» може пропустити матч проти «Роми»

    Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження бразильського футболіста
    Бразильський хавбек «Шахтаря» Бернард зазнав ушкодження в матчі української Прем'єр-ліги проти одеського «Чорноморця». Вінгер «гірників» зазнав травми в переможному матчі проти «моряків» (5:0). Через ушкодження Бернард змушений був на 71-й хвилині покинути поле, його замінив Віктор Коваленко. Проти
    • Сьогодні, 09:51
    • Розсилка
    Бернард. Фото: Getty Images
    Бернард. Фото: Getty Images

    Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження бразильського футболіста

    Бразильський хавбек «Шахтаря» Бернард зазнав ушкодження в матчі української Прем'єр-ліги проти одеського «Чорноморця».

    Вінгер «гірників» зазнав травми в переможному матчі проти «моряків» (5:0). Через ушкодження Бернард змушений був на 71-й хвилині покинути поле, його замінив Віктор Коваленко. Проти бразильця сфолив його співвітчизник, новачок «Чорноморця» Гуччі.

    25-річний Бернард вийшов на поле з перших хвилин, але результативними діями не відзначився. Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження бразильського атакувального хавбека та чи зможе він допомогти «Шахтарю» в Лізі чемпіонів.

    Нагадаємо, що вже в середу, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Рома».

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ