Бейла визнано найкращим гравцем фінального матчу Ліги чемпіонів в Києві
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Гарет Бейл. Фото: ФК Реал
Минулого року ним став Криштіану Роналду
Визначено кращого гравця фіналу ЛЧ-2018 в Києві між «Реалом» та «Ліверпулем» (3:1).
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Кращим футболістом матчу визнано вінгера «Реалу» Гарета Бейла, який, вийшовши на заміну у другому таймі, зумів відзначитися результативним дублем і прнести своїй команді перемогу.
Цікаво, що гравець «Реалу» вже третє поспіль стає володарем призу найкращому гравцю фіналу Ліги чемпіонів.
Минулого року ним став Кріштіану Роналду, а у 2016-му році - Серхіо Рамос.
Нагадаємо, що вболівальники створили петицію, що закликає УЄФА і ФІФА покарати капітана «Реалу».