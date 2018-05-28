Бейла визнано найкращим гравцем фінального матчу Ліги чемпіонів в Києві

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Гарет Бейл. Фото: ФК Реал

Минулого року ним став Криштіану Роналду

Визначено кращого гравця фіналу ЛЧ-2018 в Києві між «Реалом» та «Ліверпулем» (3:1).

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кращим футболістом матчу визнано вінгера «Реалу» Гарета Бейла, який, вийшовши на заміну у другому таймі, зумів відзначитися результативним дублем і прнести своїй команді перемогу.

Цікаво, що гравець «Реалу» вже третє поспіль стає володарем призу найкращому гравцю фіналу Ліги чемпіонів.

Минулого року ним став Кріштіану Роналду, а у 2016-му році - Серхіо Рамос.

Нагадаємо, що вболівальники створили петицію, що закликає УЄФА і ФІФА покарати капітана «Реалу».