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    Кубок світу з біатлону. Фуркад виграв гонку переслідування в Естерсунді, Прима - в ТОП-25

    Єдиний українець Артем Прима фінішував 24-м, відігравши 26 позицій
    Після третього і другого місця в двох попередніх гонках, Мартен Фуркад нарешті виліз на першу позицію за підсумками пасьюту, випередивши найближчого суперника на 40 секунд. Єдиний українець - Артем Прима - виявився 24-м. Автором найкращого камбека став представник Норвегії, Хенрік Лабелунд, який відіграв 29 місць, піднявшись з 41-го на 12-е
    • Сьогодні, 16:52
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    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    Єдиний українець Артем Прима фінішував 24-м, відігравши 26 позицій

    Після третього і другого місця в двох попередніх гонках, Мартен Фуркад нарешті виліз на першу позицію за підсумками пасьюту, випередивши найближчого суперника на 40 секунд.

    Єдиний українець - Артем Прима - виявився 24-м.

    Автором найкращого камбека став представник Норвегії, Хенрік Лабелунд, який відіграв 29 місць, піднявшись з 41-го на 12-е місце. Другий найкращий прогрес в українця Артема Прими - один промах допоміг йому піднятися з 50-ї на 24-у позицію.

    Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

    Естерсунд (Швеція)

    Гонка переслідування. Чоловіки:

    1. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 0) 30:12.2;
    2. Яків Фак (1 + 0 + 0 + 1) +40.8;
    3. Кантен Фійон Майє (1 + 0 + 0 + 1) +42.1;
    ...
    24. Артем Прима (0 + 0 + 1 + 0) +2:11.1.

    Швеція біатлон Кубок світу
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