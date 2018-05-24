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    Бій між Усиком і Гассієвим хочуть організувати Росія, Латвія, Великобританія й Австралія

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    Мурат Гассієв. Фото ТАСС - Бій між Усиком і Гассієвим хочуть організувати Росія, Латвія, Великобританія й Австралія
    Мурат Гассієв. Фото ТАСС

    Рішення нарешті мають прийняти на наступному тижні

    Федерація боксу Росії запропонувала керівництву Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) провести фінальний бій турніру у першій важкій вазі (до 90,71 кг) між росіянином Муратом Гассієвим та українцем Олександром Усиком у Москві.

    На початку наступного тижня керівництво WBSS має прийняти остаточне рішення про дату та місце проведення поєдинку, заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлєв.

    Спочатку бій Гассієв – Усик був намічений на 11 травня, він повинен був відбутися у Саудівській Аравії, у Джидді, але був перенесений через травму українського боксера.

    «Ми зробили пропозицію WBSS про проведення бою у Москві. Тепер керівництво суперсерії проведе нараду всередині компанії та прийме рішення», - сказав Кремлєв.

    «Крім Москви, є варіанти – Рига, Великобританія, Австралія. Рішення мають прийняти на наступному тижні: у понеділок або вівторок», - додав він.

    У прес-релізі Федерації боксу Росії повідомляється, що усі сторони у Москві провели «непрості переговори», але не змогли прийти до вирішення.

    У зв'язку з цим прес-конференція, запланована на четвер і присвячена оголошенню дати та місця фінального бою, скасована.

    Гассієв є чемпіоном світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). У його послужному списку 26 перемог (19 нокаутом) і жодної поразки.

    В активі чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської ради (WBC) Усика 14 перемог (11 нокаутом), жодної поразки.

    Джерело: ТАСС

    Австралія бокс IBF Латвія Велика Британія Олександр Усик
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