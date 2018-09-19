Бєсєдін не допоможе «Динамо» у матчі проти «Астани»



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Артем Бєсєдін. Фото: Укрінформ

Відновлення форварда затягнулося

Форвард київського футбольного клубу «Динамо» Артем Бєсєдін пропустить матч проти «Астани», який відбудеться 20 вересня, в межах 1-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомив головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

«На жаль, відновлення Бєсєдіна затягнулося. Травма виявилася складнішою, ніж припускали. Лікарі кажуть, що йому ще потрібний мінімум тиждень. Лише після цього вони дадуть висновок, чи готовий він працювати в загальній групі. Зараз він навіть не працює з командою», - повідомив тренер.

Нагадаємо, 20 вересня на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві на матчі 1-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА між київським футбольним клубом «Динамо» і клубом «Астана» з Казахстану працюватиме суддівська бригада з Туреччини.

Матч розпочнеться о 19.55.

Джерело: Tribuna.com