БК «Запоріжжя» підсилився американським легіонером



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У чемпіонат України переїхав 23-річний Кіндал Гілл

Керівництво БК «Запоріжжя» продовжує процес зміцнення складу команди перед новим сезоном.

Цього разу контракт із запорізьким клубом підписав ще один американський легіонер – важкий форвард Кіндал Гілл, інформує офіційний сайт клубу.

Кіндал (зріст - 201 см, вага - 102 кг) народився 21 серпня 1994 року в американському місті Гамбл (штат Техас).

Навчався та грав баскетбол у коледжі Вебер Стейт (Огден, Юта), де в останньому сезоні набирав у середньому за гру 10,2 очки, 5,6 підбирання та 1,5 блок-шоти.

Свою європейську кар’єру Кіндал розпочав у 2017 році у данському клубі «Рендерс Кімбрія». У Данії Гілл зіграв 30 матчів за сезон-2017/18 і набирав у середньому за гру 16,2 очки, 7,3 підбирання й 1,2 блок-шоти.

Новачок БК «Запоріжжя», який повинний стати у новому сезоні одним з лідерів передньої лінії команди, крім вміння боротися за відскоки м'яча, відрізняється ще непоганим відсотком влучності триочкових (31%) і штрафних кидків (78%).

Окрім рідної позиції важкого форварда, Кіндал Гілл може зіграти ще п’ятим номером. Саме на позиції центрового він відіграв свій перший європейський сезон у Данії.