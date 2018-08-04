БК «Запоріжжя» та «Ніко-Баскет» підсилилися українськими баскетболістами



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Фото ФБУ

Кожен з клубів підсилився двома виконавцями

БК «Запоріжжя» продовжує підготовку до нового сезону Суперліги.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, до команди приєдналися два форварди – Олександр Тарасенко та Андрій Мироненко.

Тарасенко минулий сезон провів у складі харківського «Політехніка». У складі «студентів» 22-річний форвард набирав 4,1 очка та робив 3 підбирання, проводячи на майданчику 14,3 хвилини.

Мироненко минулий сезон на правах оренди починав у Запоріжжі, після чого повернувся до «Дніпра», якому належать права на 23-літнього баскетболіста. Середня статистика Мироненка за минулий сезон у Суперлізі складає 4,8 очка та 3,3 підбирання за 14,2 хвилини на майданчику.

Водночас, клуб Вищої ліги України «Ніко-Баскет» підписав двох виконавців.

Як повідомив головний тренер команди Валентин Берестнєв в інтерв’ю niknews.mk.ua, до складу команди приєднались захисник Марк Боднар і форвард Максим Шепіль.

Боднар минулий сезон провів у складі МБК «Маріуполь» у Вищій лізі. 20-річний захисник відіграв у складі азовців 34 матчі, у яких набирав 11 очок, робив 4,2 передачі та 4,1 підбирання, проводячи на майданчику у середньому 29 хвилин.

Боднар у складі молодіжної збірної України U-20 грав на нещодавньому чемпіонаті Європи у німецькому Хемніці.

Максим Шепіль у минулому сезоні взяв участь у 10 матчах Суперліги у складі МБК «Миколаїв». 32-річний захисник за вісім хвилин на майданчику набирав 1,6 очка та робив 1,1 підбирання.