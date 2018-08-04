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    БК «Запоріжжя» та «Ніко-Баскет» підсилилися українськими баскетболістами

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    Фото ФБУ - БК «Запоріжжя» та «Ніко-Баскет» підсилилися українськими баскетболістами
    Фото ФБУ

    Кожен з клубів підсилився двома виконавцями

    БК «Запоріжжя» продовжує підготовку до нового сезону Суперліги.

    Як повідомляє офіційний сайт клубу, до команди приєдналися два форварди – Олександр Тарасенко та Андрій Мироненко.

    Тарасенко минулий сезон провів у складі харківського «Політехніка». У складі «студентів» 22-річний форвард набирав 4,1 очка та робив 3 підбирання, проводячи на майданчику 14,3 хвилини.

    Мироненко минулий сезон на правах оренди починав у Запоріжжі, після чого повернувся до «Дніпра», якому належать права на 23-літнього баскетболіста. Середня статистика Мироненка за минулий сезон у Суперлізі складає 4,8 очка та 3,3 підбирання за 14,2 хвилини на майданчику.

    Водночас, клуб Вищої ліги України «Ніко-Баскет» підписав двох виконавців.

    Як повідомив головний тренер команди Валентин Берестнєв в інтерв’ю niknews.mk.ua, до складу команди приєднались захисник Марк Боднар і форвард Максим Шепіль.

    Боднар минулий сезон провів у складі МБК «Маріуполь» у Вищій лізі. 20-річний захисник відіграв у складі азовців 34 матчі, у яких набирав 11 очок, робив 4,2 передачі та 4,1 підбирання, проводячи на майданчику у середньому 29 хвилин.

    Боднар у складі молодіжної збірної України U-20 грав на нещодавньому чемпіонаті Європи у німецькому Хемніці.

    Максим Шепіль у минулому сезоні взяв участь у 10 матчах Суперліги у складі МБК «Миколаїв». 32-річний захисник за вісім хвилин на майданчику набирав 1,6 очка та робив 1,1 підбирання.

    чемпіонат України баскетбол
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