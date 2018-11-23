Блаттер закликав ФІФА почати розслідування проти Інфантіно



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Колаж узято з Sporting Tribune

За його словами, інформація про змову Інфантіно з «Манчестер Сіті» та «ПСЖ» є достатньою підставою для відкриття справи

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер вимагає проведення антикорупційного розслідування щодо нинішнього глави організації Джанні Інфантіно.

Інфантіно змінив Блаттера на посаді глави Міжнародної футбольної федерації у 2016 році.

Блаттер був відсторонений від посади після корупційного скандалу.

«Комітет ФІФА з етики повинен щось зробити, почати розслідування щодо містера Інфантіно. Де та прозорість і відкритість, які проповідував містер Інфантіно під час своєї передвиборної кампанії?» - риторично запитав попередній очільник організації.

«Він повинен сам звернутися до комітету з етики, щоб продемонструвати, що він ні в чому не винен. Інфантіно зустрічався з містером Лаубером (генеральний прокурор Швейцарії Майкл Лаубер визнав, що зустрічався з Інфантіно – примітка) кілька разів, в той час, як мене допитували лише одного разу з того моменту, як проти мене було порушено справу у вересні 2015 року», - цитує Блаттера AS.

Нагадаємо, раніше колишній голова організації заявив, що вважає, що політика захопила футбол.

Джерело: sovsport.ru