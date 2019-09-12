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    Блохін емоційно прокоментував ймовірність очолити грецький ПАОК

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    Олег Блохін - Блохін емоційно прокоментував ймовірність очолити грецький ПАОК
    Олег Блохін
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    Уже понад п’ять років фахівець залишається без тренерської роботи

    Легендарний футболіст та відомий український тренер Олег Блохін емоційно прокоментував чутки про ймовірність очолити грецький ПАОК.

    «А журналісти, які писали про ПАОК, не повідомили, що я можу очолити «Реал» чи «Барселону»? Ні? Дуже шкода.
    Які перемовини? З ПАОК? Я поки не маю жодного уявлення про це. Не знаю, звідки така інформація. Сам сміявся, коли прочитав. Журналісти написали, що їм стало відомо з близьких джерел. А хто це джерело? Дружина? Діти? Але написали гарно. Якісь пропозиції були, та вони мене не влаштували», - передає слова Блохіна FootBoom.

    Останнім у тренерській кар’єрі Блохіна було київське «Динамо». Наразі він понад п’ять років залишається без тренерської роботи після звільнення в «Динамо» в квітні 2014 року.

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