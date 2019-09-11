Тренер Михайличенко – звільненим морякам: Вдячний за вашу мужність і незламність



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Дружня динамівська сім'я завітала до звільнених моряків Фото із соцмереж

Зворушливе слово тренера «Динамо»

Наставник команди київського «Динамо» Олексій Михайличенко виступив з промовою під час візиту до центрального військового госпіталю, де перебувають звільнені моряки, яких утримували в СІЗО в Москві.

«Відверто кажучи, невідомо, хто зараз більше хвилюється – ви чи ми. Коли я вчора вдома сказав своїм рідним, що побачуся з вами сьогодні, весь вечір тільки про це ми і говорили. Ми дуже вам вдячні за вашу мужність, за ваш вчинок, за вашу незламність. Це дуже важливо для нас. Це вкрай важливо для всієї країни.

Ми дуже раді, що ви повернулися, що ви все-таки відстояли свою честь. Я навіть уявити собі не можу, наскільки вам було важко. Навіть ті кадри, які облетіли весь світ, вже наводять жах, не кажучи вже про те, що ви пережили.

Ви просто молодці, кожен раз доводячи і всьому світу, і самим собі, що ви сильні, що ваша команда витримала, і жоден з вас не «попросив заміну». Це дуже важливо. Ми вам дуже вдячні, і тепер чекаємо вас на стадіоні, будемо вас там дуже раді бачити», - сказав Михайличенко.