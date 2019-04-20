  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Блохін: Лобановський заслужив бути в списку найкращих. А Луческу нехай поставить собі пам'ятник

    • Розсилка
    Більшість перемог Валерій Лобановський та Олег Блохін здобули спільно - Блохін: Лобановський заслужив бути в списку найкращих. А Луческу нехай поставить собі пам'ятник
    Більшість перемог Валерій Лобановський та Олег Блохін здобули спільно
    Фото з архіву Деві Аркадьєва

    Олег Володимирович відвів Валерієві Васильовичу приблизно шосте місце

    Володар Золотого м'яча-1975 Олег Блохін іронічно прокоментував висловлювання румунського тренера Мірчі Луческу про Валерія Лобановського. Екс-наставника донецького «Шахтаря» зачепив той факт, що Лобановський посів набагато вище місце в рейтингу кращих тренерів в історії клубного футболу за версією France Football.

    «Я що, повинен Луческу обговорювати? Були Трапаттоні, Саккі, Капелло - багато тренерів, список можна складати і так, і так. Думаю, що на шостому або якомусь місці в топ-списку Лобановський заслужив перебувати», - сказав Олег Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

    «А на якому Луческу повинен знаходитися - нехай поставить собі пам'ятник і скаже «Я - бог», виграв все і все добре», - підсумував Блохін.

     Читайте також: Блохін: На дитячому турнірі мене не впізнав жоден хлопчик. Навіть Шевченка не всі знають
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу Олег Блохін Валерій Лобановський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ