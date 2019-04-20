Блохін: Лобановський заслужив бути в списку найкращих. А Луческу нехай поставить собі пам'ятник



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Більшість перемог Валерій Лобановський та Олег Блохін здобули спільно Фото з архіву Деві Аркадьєва

Олег Володимирович відвів Валерієві Васильовичу приблизно шосте місце

Володар Золотого м'яча-1975 Олег Блохін іронічно прокоментував висловлювання румунського тренера Мірчі Луческу про Валерія Лобановського. Екс-наставника донецького «Шахтаря» зачепив той факт, що Лобановський посів набагато вище місце в рейтингу кращих тренерів в історії клубного футболу за версією France Football.

«Я що, повинен Луческу обговорювати? Були Трапаттоні, Саккі, Капелло - багато тренерів, список можна складати і так, і так. Думаю, що на шостому або якомусь місці в топ-списку Лобановський заслужив перебувати», - сказав Олег Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

«А на якому Луческу повинен знаходитися - нехай поставить собі пам'ятник і скаже «Я - бог», виграв все і все добре», - підсумував Блохін.