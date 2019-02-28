Блохін: На дитячому турнірі мене не впізнав жоден хлопчик. Навіть Шевченка не всі знають



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З Олегом Блохіним пов'язано більшість найзнаковіших перемог українського футболу Фото з архіву

Легендарний футболіст засмучений, що маленькі українці не знають своєї історії

Колишній тренер «Динамо» та національної збірної України Олег Блохін нарікає, що про нього нічого не знають юні футболісти.

За словами володаря «Золотого м’яча» 1975 року, на одному із дитячих турнірів жоден з юних футболістів не зміг сказати, хто такий Олег Блохін.

«Недавно я був на дитячому турнірі серед восьмирічних гравців. Запитав, хто я такий, і жоден із хлопчаків не відповів. Хоча при цьому їхні батьки підходили, просили фото та автограф. Навіть коли я полегшив завдання для дітлахів і запитав, хто такий Андрій Шевченко, не всі змогли відповісти. А от про Мессі та Роналду вони багато чого мені розповіли. Тому давайте всі поміркуємо, як нам зробити так, щоб діти знали футбольну історію нашої держави. Нам є чим і ким пишатися, і забувати свою історію не можна», - сказав Блохін.

Джерело: Федерація футболу України