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    Блохін може замінити Григорчука в «Астані»

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    Олег Блохін - Блохін може замінити Григорчука в «Астані»
    Олег Блохін
    УНІАН

    Ультрас казахстанського клубу розлючені на українського тренера

    Колишній тренер збірної України та київського «Динамо» Олег Блохін може повернутися до роботи. Його називають ймовірним наступником Романа Григорчука в казахстанській «Астані», інформує Український футбол.

    Напередодні «Астана» поступилася румунському «Клужу» (1:3) в другому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та вилетіла з турніру.

    Поразка викликала бурхливу реакцію уболівальників «Астани» в соцмережах, де вони закликають звільнити українця Григорчука з тренерської посади.

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