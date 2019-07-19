Блохін може замінити Григорчука в «Астані»



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Олег Блохін УНІАН

Ультрас казахстанського клубу розлючені на українського тренера

Колишній тренер збірної України та київського «Динамо» Олег Блохін може повернутися до роботи. Його називають ймовірним наступником Романа Григорчука в казахстанській «Астані», інформує Український футбол.

Напередодні «Астана» поступилася румунському «Клужу» (1:3) в другому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та вилетіла з турніру.

Поразка викликала бурхливу реакцію уболівальників «Астани» в соцмережах, де вони закликають звільнити українця Григорчука з тренерської посади.

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