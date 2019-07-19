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    Телеканал Ахметова помирився з одним із найненависніших футбольних клубів

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    Сергій Рафаїлов готовий розпочинати з чистого аркуша - Телеканал Ахметова помирився з одним із найненависніших футбольних клубів
    Сергій Рафаїлов готовий розпочинати з чистого аркуша
    Луганський футбол

    Денисов і Рафаїлов закопали «сокиру війни»

    Керівник телеканалів «Футбол» 1/2 Олександр Денисов обговорив усі спірні питання із генеральним директором луганського футбольного клубу «Зоря» Сергієм Рафаїловим. За словами Денисова, крига скресла.

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    «Вважаю, в українському футболі прийти до відкритого діалогу пора всім. Це не є розмова між «Зорею» та каналами «Футбол» про якийсь довготривалий конфлікт. До речі, ми нормально поспілкувалися з Сергієм Рафаїловим, за дві хвилини домовилися обнулитися і спробувати почати все з чистого аркуша. Сергій Васильович був з цим згоден, чому я дуже радий.Зі свого боку ми тут же пішли назустріч «Зорі», яка просила, щоб матч першого туру з «Ворсклою» через технічні причини був зіграний о 14:00. Канал «Футбол» з цим погодився», – цитує Денисова Tribuna.com.

    Нагадаємо, Рафаїлов та Денисов перебували у напружених стосунках і неодноразово робили гострі закиди на адресу одне одного.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Сергій Рафаїлов Олександр Денисов
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