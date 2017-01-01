Блохін: В Україні слабкий рівень гравців

На думку тренера, багато гравців не відповідають рівню чемпіонату

В Україні слабкий рівень гравців, і багато хто не відповідає рівню української Прем'єр-ліги. Принаймні таку думку висловив екс-тренер збірної України та «Динамо» Олег Блохін. «Я вважаю, що у нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна. Якщо не з'являються якісні



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Олег Блохін. Фото: Getty Images

На думку тренера, багато гравців не відповідають рівню чемпіонату

В Україні слабкий рівень гравців, і багато хто не відповідає рівню української Прем'єр-ліги.

Принаймні таку думку висловив екс-тренер збірної України та «Динамо» Олег Блохін.

«Я вважаю, що у нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна. Якщо не з'являються якісні футболісти, то важко створювати збірну», - зазначив він.

«Конкуренції особливої немає. Можна назвати кілька гравців у збірній, які обов'язково будуть грати. Їм просто немає заміни», - сказав Блохін у коментарі офіційному сайту «Динамо».

Раніше легендарному тренеру пропонували роботу в Китаї, проте Блохін відповів відмовою.

Також повідомлялося, що Блохін може очолити одну з африканських збірних.