  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Блохін: В Україні слабкий рівень гравців

    На думку тренера, багато гравців не відповідають рівню чемпіонату
    В Україні слабкий рівень гравців, і багато хто не відповідає рівню української Прем'єр-ліги. Принаймні таку думку висловив екс-тренер збірної України та «Динамо» Олег Блохін. «Я вважаю, що у нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна. Якщо не з'являються якісні
    • Сьогодні, 09:05
    • Розсилка
    Олег Блохін. Фото: Getty Images
    Олег Блохін. Фото: Getty Images

    На думку тренера, багато гравців не відповідають рівню чемпіонату

    В Україні слабкий рівень гравців, і багато хто не відповідає рівню української Прем'єр-ліги.

    Принаймні таку думку висловив екс-тренер збірної України та «Динамо» Олег Блохін.

    «Я вважаю, що у нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна. Якщо не з'являються якісні футболісти, то важко створювати збірну», - зазначив він.

    «Конкуренції особливої немає. Можна назвати кілька гравців у збірній, які обов'язково будуть грати. Їм просто немає заміни», - сказав Блохін у коментарі офіційному сайту «Динамо».

    Раніше легендарному тренеру пропонували роботу в Китаї, проте Блохін відповів відмовою.

    Також повідомлялося, що Блохін може очолити одну з африканських збірних.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ