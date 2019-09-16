Боб Арум прокоментував перспективи бою Ломаченко – Пак’яо



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Ломаченко - Пак'яо WBN

Промоутер українця вважає ймовірність такого поєдинку низькою

Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував ймовірність організації бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC в легкій вазі Василя Ломаченка проти чемпіона WBA в напівсередній вазі Менні Пак’яо.

«Ніколи не кажи «ніколи». Але не можна просто взяти напівлегковаговика та відправити в напівсередню вагу проти Пак’яо. Цього не варто робити, бо це не вага Ломаченка. WBC проводить зважування за місяць та за тиждень до бою, аби пересвідчитися, що спортсмени не влаштовують виснажливе скидання ваги. За місяць до бою з Люком Кемпбеллом Ломаченко важив 138 фунтів, за тиждень – 137. А на бій вийшов у 135 фунтів. У Пак’яо буде дуже велика перевага в вазі», - передає слова Арума WBN.