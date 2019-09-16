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    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)

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    Тайсон Ф'юрі у власному Instagram фото з кровавим розсіченням одним словом: Warrior - «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    Тайсон Ф'юрі у власному Instagram фото з кровавим розсіченням одним словом: Warrior
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    Ще ніколи британцеві не було так важко

    Екс-чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі переміг шведа Отто Валліна одноголосним рішенням суддів, але в будь-який момент міг програти. На самому початку бою швед завдав точного удару, який призвів до глибокого розсічення над правим оком британця.

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    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    «We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)
    BoxingScene.com

    Ф'юрі після бою очікувано викликав на реванш чемпіона WBC Діонтея Вайлдера.

    «Отто дав мені жорсткий бій. Я знаю, що напередодні у нього помер батько. Нехай спочиває з миром. Він може пишатися таким сином. Діонтей Вайлдер, ти де, засранцю?» - сказав Тайсон.

     Дивіться: Тайсон Ф’юрі переміг шведа Валліна (відео)
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