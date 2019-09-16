«We are Sparta»: Тайсон Ф’юрі «похизувався» жахливим розсіченням після бою з Валліном (фото)



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Тайсон Ф'юрі у власному Instagram фото з кровавим розсіченням одним словом: Warrior Top Rank

Ще ніколи британцеві не було так важко

Екс-чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі переміг шведа Отто Валліна одноголосним рішенням суддів, але в будь-який момент міг програти. На самому початку бою швед завдав точного удару, який призвів до глибокого розсічення над правим оком британця.

Ф'юрі після бою очікувано викликав на реванш чемпіона WBC Діонтея Вайлдера.

«Отто дав мені жорсткий бій. Я знаю, що напередодні у нього помер батько. Нехай спочиває з миром. Він може пишатися таким сином. Діонтей Вайлдер, ти де, засранцю?» - сказав Тайсон.