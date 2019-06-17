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    Богдан Бондаренко виграв етап «Діамантової ліги» (відео)

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    Богдан Бондаренко - Богдан Бондаренко виграв етап «Діамантової ліги» (відео)
    Богдан Бондаренко
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    Українцеві вистачило результату 2,28 з другої спроби

    Українець Богдан Бондаренко переміг на етапі «Діамантової ліги» в Рабаті. Йому вистачило результату в 2,28м з другої спроби. У першій наш стрибун в висоту подолав 2,22.

    Результат Бондаренка повторили японець Наото Тобе та росіянин Ілья Іванюк, але вони провалили наступні спроби на 2,31.

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    Ще один українець Андрій Проценко фінішував шостим з результатом 2,22.

    Для Бондаренка це друга поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги». До цього він був найкращим на етапі в Римі.

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