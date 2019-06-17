Богдан Бондаренко виграв етап «Діамантової ліги» (відео)



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Українцеві вистачило результату 2,28 з другої спроби

Українець Богдан Бондаренко переміг на етапі «Діамантової ліги» в Рабаті. Йому вистачило результату в 2,28м з другої спроби. У першій наш стрибун в висоту подолав 2,22.

Результат Бондаренка повторили японець Наото Тобе та росіянин Ілья Іванюк, але вони провалили наступні спроби на 2,31.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bogdan Bondarenko (@bondarenkobv) 16 Июн 2019 в 1:32 PDT

Ще один українець Андрій Проценко фінішував шостим з результатом 2,22.

Для Бондаренка це друга поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги». До цього він був найкращим на етапі в Римі.