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    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик

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    Попри юний вік, Олена Рудик є капітаном луцької&nbsp;&laquo;Волині&raquo;&nbsp; - Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Попри юний вік, Олена Рудик є капітаном луцької «Волині» 
    Instagram Олена Рудик

    Нещодавно дівчину вперше запросили до лав національної збірної

    «Волейбол у мене в крові», - сказала в одному зі своїх інтерв'ю 22-річна капітан луцької «Волині» Олена Рудик. Попри модельну зовнішність, дівчина справді віддається грі, яка зробила її відомою, сповна.

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    Торік за результатами опитування, проведеного Національною федерацією, Олену Рудик визнали «Міс українського волейболу».

    Волейболом Олена почала займатися у рідному Ковелі. «Мама з татом у дитинстві захоплювалися волейболом, і мене підштовхнули до цього виду спорту. Коли я навчалася у четвертому класі, у школі проводився відбір до волейбольної команди, і я вирішила спробувати. Вийшло! І якось так припало до душі», – розповідає спортсменка.

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    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Чарівна волинянка. Звабливі фото Міс українського волейболу Олени Рудик
    Instagram Олена Рудик

    Спочатку дівчинка грала у дитячому волейболі, а після переїзду до Луцька розпочала тренування у ОДЮСШ. «На першому курсі у мене була серйозна травма коліна. Перенесла дві операції, одна по пластиці зв’язок. Тож на два роки я практично «випала» з великого спорту, майже нічого не робила, бо проходила реабілітацію. А після відновлення почала грати у професійній команді у ролі зв’язуючої. Так досі й виступаю», – каже Олена.

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