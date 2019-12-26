Боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань (відео)
Спортсмен розповів, що хотів відпочити від всіх
Відомий український боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань після кількамісячної перерви. У жовтні спортсмен захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі, здолавши у 12-раундовому протистоянні мексиканця Патріціо Лопеза. Тоді судді віддали одноголосну перемогу Денису Берінчику - 120-108, 120-108, 120-109.
Після цього виступу український боксер на кілька місяців зник з поля зору своїх вболівальників. І ось нарешті обізвався через соцмережі – поділився в Instagram відео з ранкової пробіжк/
Відео Беринчик прокоментував так:
-Друзі, вибачте, що мене так довго не було. Я відпочивав від своїх тренувань і від вас всіх.Так що тепер я на зв'язку, я в спорті, я в справі, я в темі, - розповів Берінчик.