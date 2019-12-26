Боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань (відео)



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31-річний боксер готовий боротися за нові титули

Спортсмен розповів, що хотів відпочити від всіх

Відомий український боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань після кількамісячної перерви. У жовтні спортсмен захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі, здолавши у 12-раундовому протистоянні мексиканця Патріціо Лопеза. Тоді судді віддали одноголосну перемогу Денису Берінчику - 120-108, 120-108, 120-109.

Після цього виступу український боксер на кілька місяців зник з поля зору своїх вболівальників. І ось нарешті обізвався через соцмережі – поділився в Instagram відео з ранкової пробіжк/

Відео Беринчик прокоментував так: