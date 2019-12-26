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    Боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань (відео)

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    31-річний боксер готовий боротися за нові титули - Боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань (відео)
    31-річний боксер готовий боротися за нові титули

    Спортсмен розповів, що хотів відпочити від всіх

    Відомий український боксер Денис Беринчик повернувся до тренувань після кількамісячної перерви. У жовтні спортсмен захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі, здолавши у 12-раундовому протистоянні мексиканця Патріціо Лопеза. Тоді судді віддали одноголосну перемогу Денису Берінчику - 120-108, 120-108, 120-109.

    Після цього виступу український боксер на кілька місяців зник з поля зору своїх вболівальників. І ось нарешті обізвався через соцмережі – поділився в Instagram відео з ранкової пробіжк/

    Відео Беринчик прокоментував так:

    -Друзі, вибачте, що мене так довго не було. Я відпочивав від своїх тренувань і від вас всіх.Так що тепер я на зв'язку, я в спорті, я в справі, я в темі, - розповів Берінчик.

    Денис Беринчик WBO Instagram
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