«Боруссія» перемогла в спарингу «Зюльте-Варегем»: на рахунку Ярмоленка гольова передача

Український півзахисник вийшов в стартовому складі

Восьмого січня о іспанській Марбельї в товариському матчі дортмундська «Боруссія», за яку виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, переграла бельгійський «Зюльте-Варегем» - 3:2. Український півзахисник вийшов в стартовому складі, був активний на своєму правому фланзі і взяв участь в обох голах німецької команди в



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Фото: bvb.de

Український півзахисник вийшов в стартовому складі

Восьмого січня о іспанській Марбельї в товариському матчі дортмундська «Боруссія», за яку виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, переграла бельгійський «Зюльте-Варегем» - 3:2.

Український півзахисник вийшов в стартовому складі, був активний на своєму правому фланзі і взяв участь в обох голах німецької команди в першому таймі, який завершився з рахунком 2-2.

Спочатку Андрій заробив кутовий, після якого Лукаш Піщек ударом голови зрівняв рахунок в перший раз, а потім віддав прекрасну гольову передачу на П'єра-Емеріка Обамеянга, який з близької відстані не схибив і вдруге зрівняв рахунок.

У бельгійців відзначилися Хамді Харбауї і Тімоті Дерійк.

У другій половині гри Ярмоленко був не настільки помітний і на 58-й хвилині наставник «Боруссії» Петер Штегер випустив замість нього Махмуда Дауда.

На той час німецька команда, завдяки ще одному м'ячу Обамеянга, вже встановила підсумковий рахунок - 3:2.

Команда Андрія Ярмоленка відновить свої виступи в Бундеслізі 14-го січня.

У цей день «Боруссія» в 18-му турі національної першості на дортмундському «Сігнал Ідуна Парк» прийме «Вольфсбург.»

Джерело: zbirna.com