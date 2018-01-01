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    «Боруссія» перемогла в спарингу «Зюльте-Варегем»: на рахунку Ярмоленка гольова передача

    Український півзахисник вийшов в стартовому складі
    Восьмого січня о іспанській Марбельї в товариському матчі дортмундська «Боруссія», за яку виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, переграла бельгійський «Зюльте-Варегем» - 3:2. Український півзахисник вийшов в стартовому складі, був активний на своєму правому фланзі і взяв участь в обох голах німецької команди в
    • Сьогодні, 19:20
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    Фото:&nbsp;<span>bvb.de</span>
    Фото: bvb.de

    Український півзахисник вийшов в стартовому складі

    Восьмого січня о іспанській Марбельї в товариському матчі дортмундська «Боруссія», за яку виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, переграла бельгійський «Зюльте-Варегем» - 3:2.

    Український півзахисник вийшов в стартовому складі, був активний на своєму правому фланзі і взяв участь в обох голах німецької команди в першому таймі, який завершився з рахунком 2-2.

    Спочатку Андрій заробив кутовий, після якого Лукаш Піщек ударом голови зрівняв рахунок в перший раз, а потім віддав прекрасну гольову передачу на П'єра-Емеріка Обамеянга, який з близької відстані не схибив і вдруге зрівняв рахунок.

    У бельгійців відзначилися Хамді Харбауї і Тімоті Дерійк.

    У другій половині гри Ярмоленко був не настільки помітний і на 58-й хвилині наставник «Боруссії» Петер Штегер випустив замість нього Махмуда Дауда.

    На той час німецька команда, завдяки ще одному м'ячу Обамеянга, вже встановила підсумковий рахунок - 3:2.

    Команда Андрія Ярмоленка відновить свої виступи в Бундеслізі 14-го січня.

    У цей день «Боруссія» в 18-му турі національної першості на дортмундському «Сігнал Ідуна Парк» прийме «Вольфсбург.»

    Джерело: zbirna.com

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