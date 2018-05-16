Брати Клички будуть тренерами команди Шевченка на «Турнірі чемпіонів» в Києві
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Турнір складатиметься з двох матчів півфіналу, зустрічі за 3-е місце і фіналу
25 травня в Києві пройде «Турнір чемпіонів».
У ньому візьмуть участь 4 команди - «Легенди« Реала »,« Легенди «Ліверпуля», «Друзі Шевченка» і «Легенди Ліги чемпіонів».
«Легенди« Реала»: Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод Макелеле, Естебан Камб'яссо, Предраг Міятович, Давор Шукер
Тренер: Еміліо Бутрагеньо.
«Легенди« Ліверпуля»: Девід Джеймс, Владімір Шміцер, Патрік Бергер, Стів Макманаман, Джейсон Макатір, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер
Тренер: Іан Раш.
«Друзі Шевченка»: Олександр Шовковський, Євген Левченко, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2
Тренери: Віталій і Володимир Кличко.
«Легенди Ліги чемпіонів»: Вітор Байя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Марко Матерацці, Алекс Скотт, Деку, Гаїска Мендьєта, Селія Шашіч, Хенрік Ларссон, Юні чемпіони adidas
Тренер: Руд Гулліт.
Турнір складатиметься з двох матчів півфіналу, зустрічі за 3-е місце і фіналу.
Команди зіграють 2 тайми по 15 хвилин.
Початок - 16.00.
Джерело: footballua.tv