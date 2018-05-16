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    Брати Клички будуть тренерами команди Шевченка на «Турнірі чемпіонів» в Києві

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    Віталій і Володимир Клички
    Віталій і Володимир Клички

    Турнір складатиметься з двох матчів півфіналу, зустрічі за 3-е місце і фіналу

    25 травня в Києві пройде «Турнір чемпіонів».

    У ньому візьмуть участь 4 команди - «Легенди« Реала »,« Легенди «Ліверпуля», «Друзі Шевченка» і «Легенди Ліги чемпіонів».

    «Легенди« Реала»: Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод Макелеле, Естебан Камб'яссо, Предраг Міятович, Давор Шукер

    Тренер: Еміліо Бутрагеньо.

    «Легенди« Ліверпуля»: Девід Джеймс, Владімір Шміцер, Патрік Бергер, Стів Макманаман, Джейсон Макатір, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер

    Тренер: Іан Раш.

    «Друзі Шевченка»: Олександр Шовковський, Євген Левченко, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2

    Тренери: Віталій і Володимир Кличко.

    «Легенди Ліги чемпіонів»: Вітор Байя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Марко Матерацці, Алекс Скотт, Деку, Гаїска Мендьєта, Селія Шашіч, Хенрік Ларссон, Юні чемпіони adidas

    Тренер: Руд Гулліт.

    Турнір складатиметься з двох матчів півфіналу, зустрічі за 3-е місце і фіналу.

    Команди зіграють 2 тайми по 15 хвилин.

    Початок - 16.00.

    Джерело: footballua.tv

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Кличко Андрій Шевченко Олександр Шовковський тренер
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