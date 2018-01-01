Брісбен. Людмила Кіченок завершує виступ на турнірі

У двогодинному протистоянні україно-японська пара програла

Україно-японській парі Людмила Кіченок / Макото Ніномія не вдалося пробитися до півфіналу змагань. У двогодинному протистоянні чвертьфіналу з п'ятими сіяними, дуетом Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес Санчес, дівчата поступилися з рахунком 7-5, 5-7, 7-10. На вирішальному тайбрейку Людмила і Макото зі старту повели 2-0, але відразу ж втратили