  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Брісбен. Людмила Кіченок завершує виступ на турнірі

    У двогодинному протистоянні україно-японська пара програла
    Україно-японській парі Людмила Кіченок / Макото Ніномія не вдалося пробитися до півфіналу змагань. У двогодинному протистоянні чвертьфіналу з п'ятими сіяними, дуетом Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес Санчес, дівчата поступилися з рахунком 7-5, 5-7, 7-10. На вирішальному тайбрейку Людмила і Макото зі старту повели 2-0, але відразу ж втратили
    • Сьогодні, 12:41
    • Розсилка
    Людмила Кіченок. Фото: btu.org.ua
    Людмила Кіченок. Фото: btu.org.ua

    У двогодинному протистоянні україно-японська пара програла

    Україно-японській парі Людмила Кіченок / Макото Ніномія не вдалося пробитися до півфіналу змагань.

    У двогодинному протистоянні чвертьфіналу з п'ятими сіяними, дуетом Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес Санчес, дівчата поступилися з рахунком 7-5, 5-7, 7-10. На вирішальному тайбрейку Людмила і Макото зі старту повели 2-0, але відразу ж втратили розіграш на своїй подачі.

    У четверг, 4 січня, в 1/4 фіналу виступить Надія Кіченок.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Людмила Кіченок / Макото Ніномія - Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес Санчес - 7:5, 5:7, 7:10

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Австралія Людмила Кіченок Надія Кіченок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ