Брісбен. Людмила Кіченок завершує виступ на турнірі
- Сьогодні, 12:41
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Людмила Кіченок. Фото: btu.org.ua
У двогодинному протистоянні україно-японська пара програла
Україно-японській парі Людмила Кіченок / Макото Ніномія не вдалося пробитися до півфіналу змагань.
У двогодинному протистоянні чвертьфіналу з п'ятими сіяними, дуетом Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес Санчес, дівчата поступилися з рахунком 7-5, 5-7, 7-10. На вирішальному тайбрейку Людмила і Макото зі старту повели 2-0, але відразу ж втратили розіграш на своїй подачі.
У четверг, 4 січня, в 1/4 фіналу виступить Надія Кіченок.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Людмила Кіченок / Макото Ніномія - Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес Санчес - 7:5, 5:7, 7:10
Джерело: btu.org.ua