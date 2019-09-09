Британець Ф’юрі вихваляється побити Усика однією рукою
Тайсон Ф'юрі
metro.co.uk
Колишній чемпіон світу не вважає українця гідним суперником для себе
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не вважає українця Олександра Усика гідним суперником та вихваляється, що поб’є його однією рукою.
«Чесно кажучи, зовсім не думаю про Усика. Непевно, я переміг би його однією рукою, а іншу нехай прив’яжуть. Навіть залишу за вами право обирати руку, якою боксувати. У будь-якому випадку я владу його спати на ринг», - передає слова британця boxingscene.com.
Тайсон Ф’юрі 14 вересня битиметься проти шведа Отто Вілліана. Олександр Усик має 12 жовтня дебютувати в надважкій вазі в поєдинку проти Тайрона Спонга.