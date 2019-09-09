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    У Росії вболівальник голодує через незадовільні результати команди

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    Константін Літвінов&nbsp; - У Росії вболівальник голодує через незадовільні результати команди
    Константін Літвінов 
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    У команді залишаються байдужими до незвичної акції свого прихильника

    Уболівальник красноярського «Єнісєя» з ФНЛ, другого за рангом дивізіону російського чемпіонату, Константін Літвінов голодує через незадовільні результати команди.

    «Єнісєй» здобув 7 очок у 12-ти матчах з початку сезону та безнадійно посідає останнє місце турнірної таблиці ФНЛ.

    Літвінов, який вболіває за команду ще з 80-х років минулого століття, з початку вересня відмовився від їжі, поки «Єнісєй» не здобуде бодай одну перемогу.

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    «Після поєдинку проти «Чайки» не було жодного граму їжі. Лише чай та мінералка. Команда обізнана з моєю ситуацією. Хочу приїхати та подивитися в очі футболістам», - передає слова вболівальника «Чемпіонат».

    У клубі відмовляються реагувати на голодування вболівальника.  

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