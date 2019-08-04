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    Британець Хемілтон збільшив перевагу в загальному заліку пілотів Формули-1

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    Льюїс Хемілтон - Британець Хемілтон збільшив перевагу в загальному заліку пілотів Формули-1
    Льюїс Хемілтон
    Yahoo!Sports

    Пілот «Мерседеса» переміг на Гран-прі Угорщини

    Британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Угорщини Формули-1.

    Другим дістався фінішу Макс Ферстаппен з команди «Ред Булл». Третім став Себастьян Феттель з «Феррарі».

    У загальному заліку пілотів Хемілтон попереду – 250 очок. Другим іде його партнер по «Мерседесу» Валттері Боттас – 188 очок. Третій – Ферстаппен – 181 очко.

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    У Кубку конструкторів також попереду «Мерседес» - 438 очок. На другому місці «Феррарі» - 288. Третя «Ред Булл» - 244 очка.  

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