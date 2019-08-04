Британець Хемілтон збільшив перевагу в загальному заліку пілотів Формули-1
Льюїс Хемілтон
Yahoo!Sports
Пілот «Мерседеса» переміг на Гран-прі Угорщини
Британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Угорщини Формули-1.
Другим дістався фінішу Макс Ферстаппен з команди «Ред Булл». Третім став Себастьян Феттель з «Феррарі».
У загальному заліку пілотів Хемілтон попереду – 250 очок. Другим іде його партнер по «Мерседесу» Валттері Боттас – 188 очок. Третій – Ферстаппен – 181 очко.
У Кубку конструкторів також попереду «Мерседес» - 438 очок. На другому місці «Феррарі» - 288. Третя «Ред Булл» - 244 очка.