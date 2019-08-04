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    Визначилися ймовірні суперники «Динамо» в плей-оф відбору Ліги чемпіонів

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    Ліга чемпіонів - Визначилися ймовірні суперники «Динамо» в плей-оф відбору Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів
    УЄФА

    До групового етапу Ліги чемпіонів киянам необхідно здолати два раунди кваліфікації

    Визначилися потенційні суперники переможця пари «Динамо» - «Брюґґе» в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Це турецький «Істанбул», грецький «Олімпіакос», швейцарський «Базель» та австрійський ЛАСК Усі команди – срібні призери останніх розіграшів своїх національних чемпіонатів.

    На шляху до групового етапу Ліги чемпіонів київському «Динамо» необхідно здолати два етапи кваліфікації. У третьому раунді кваліфікації команда Олександра Хацкевича грає проти бельгійського «Брюґґе». Матчі 6 серпня в Бельгії та 13 серпня в Україні.

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    Жеребкування плей-оф кваліфікації відбудеться 5 серпня.  

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