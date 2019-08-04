Визначилися ймовірні суперники «Динамо» в плей-оф відбору Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліга чемпіонів УЄФА

До групового етапу Ліги чемпіонів киянам необхідно здолати два раунди кваліфікації

Визначилися потенційні суперники переможця пари «Динамо» - «Брюґґе» в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Це турецький «Істанбул», грецький «Олімпіакос», швейцарський «Базель» та австрійський ЛАСК Усі команди – срібні призери останніх розіграшів своїх національних чемпіонатів.

На шляху до групового етапу Ліги чемпіонів київському «Динамо» необхідно здолати два етапи кваліфікації. У третьому раунді кваліфікації команда Олександра Хацкевича грає проти бельгійського «Брюґґе». Матчі 6 серпня в Бельгії та 13 серпня в Україні.

Жеребкування плей-оф кваліфікації відбудеться 5 серпня.